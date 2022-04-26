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Komşusuna baltayla saldırdı; adli kontrolle serbest bırakıldı

26 Nisan 2022 13:13

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı. Polis memuru bacağından yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru olduğu belirtilen M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşusu A.A. ile daha önce tartışma yaşadı. Tarafların tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. Daha sonrasında M.A.G.’ye küfür eden A.A., elindeki baltayla saldırdı. Yaşanan arbede neticesinde A.A., yere düşen M.A.G.'yi bacağından yaraladı.

Vatandaşların engellemesi sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken saldırgan komşu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan komşu adli kontrolle serbest bırakıldı.

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