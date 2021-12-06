Kolombiya'da şike kokan maç; bir dakikada attıkları iki golle üst lige çıktılar

Kolombiya Primera B ekiplerinden Union Magdalena, Llaneros'u son dakikada attığı şaibeli iki golle mağlup edip üst lige çıktı. Atılan gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kolombiya Primera B'de mücadele eden 2 takımın maçı sosyal medyanın gündemine oturdu.

4 takımlı grubun son maçında 2. sıradaki Union Magdalena ve 3. sıradaki Llaneros kulüpleri karşı karşıya geldi.

Lider Fortaleza'nın Bogota'ya yenilmesini fırsat bilen Union Magdalena'nın liderlik için kazanmaktan başka çaresi yoktu.

81. dakikada öne geçen ev sahibi Llaneros dakikalar 90+5 ve 90+6'yı gösterdiğinde kalesinde üst üste 2 gol yiyerek Union Magdalena'nın kazanmasına ön ayak oldu.

Savunmanın çok açık bir şekilde rakibinin gol atması için konumlandığını düşünen sosyal medya kullanıcıları, durumu ti'ye alırken maçı kazanan Union Magdalena üst lige yükseldi.

İşte bu galibiyet sonrası oluşan puan durumu: