T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kolombiya'da muzla soygun girişimi

O anlar, sosyal medyada viral oldu

20 Ağustos 2020 18:12

Kolombiya'nın Caldas bölgesinde bir hırsız, poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze ofisini soymaya çalıştı. O anlar, sosyal medyada viral oldu.

Kolombiya’nın Caldas bölgesinde bir kişi, elinde poşete sarılı muzla cenaze ofisine girdi. Muzu silah gibi tutan şahıs, ofis çalışanı Antonio Agudelo'dan kasadaki tüm parayı vermesini isteyerek ateş etmekle tehdit etti. Agudelo ise hırsıza hamle yaparak elindeki poşeti almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muzlu hırsız hızla kaçarak kayıplara karıştı. İş yeri kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler, sosyal medyada da hızla yayıldı. Hırsız kaçarken elindeki muzu düşürürken, Agudelo, olayın ardından poşete sarılı muzu silah sandığını ifade etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre muzlu hırsız, iş yerinin birkaç metre ilerisinde kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Bölge polisi ise bu tür olaylarda vatandaşları daha dikkatli ve sakin olmaya davet etti.

ETİKETLER

kolombiyamuzsilahtehditsoygun

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2020

Otobüste 'sosyal mesafe' tartışması; yanından kaldırmaya çalıştı

Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı

Yaşar Kemal 97 yaşında...

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri

Parmağını kesen berberin bağrışlarına gelen polis, ruhsatsız silah buldu: 6 gözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı...

Bilal Erdoğan'ın arkadaşının şirketiyle yaptığı sözleşmeyi fesheden TMSF, 45 milyon...

Erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş’ çağrısı yapan ve görevden alınan...

Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Kapsamını genişletme kararı aldık...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlama tarihini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24