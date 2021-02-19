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Kokudan şüphelenen müşteriler taksideki uyuşturucuyu yakalattı

Olayla ilgili 2 taksici gözaltına alındı

19 Şubat 2021 14:03

İstanbul Ümraniye'de taksiye binen 2 kadın müşteri, taksideki kokudan şüphelenerek polisi aradı. Takside yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde için kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 taksici gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Nutuk Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, evlerine gitmek isteyen 2 kadın yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binen kadınlar, polise ihbarda bulunarak araçta uyuşturucu kokusu aldıklarını söyledi. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, durdurulan takside arama yaptı. Yapılan aramada araçta bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Polisin incelemesinde daha önceden uyuşturucuyla ilgili sabıka kayıtları olduğu öğrenilen taksi şoförleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bindikleri taksiden uyuşturucu kokusu alarak polisi arayan ve ismini vermek istemeyen kadın, “Biz olayın farkına vardık, bir koku aldım ve o şekilde binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

 
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