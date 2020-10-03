Evli olduğu erkek tarafından öldüresiye darp edilen kadını, yardım çığlıkları kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye darp eden koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçen salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O. yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.

Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısı çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alan ekipler, 1’inci kattaki evin balkon içeri girdi. Polis Halime O.’yu öldüresiye darp edilmiş halde bulurken, Recep O.'yu ise etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Recep O.'nun direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi.

Recep O. daha önce de eşine defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi. Halime O. sığınma evine yerleştirildi.