Engelli çocuğunun aylığına el koyan koca evi terk etti; geride kalan aile zor durumda

Suriye'deki savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen aile komşularının yardımıyla geçiniyor. Kocası tarafından terk edilen Fatma El Hüseyin, kızının engelli olduğunu kocasının giderken kızının engelli aylığına el koyduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Suriye'de çıkan iç savaşta bombardıman sonucu iki bacağını kaybeden İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin ve biri engelli iki kızıyla birlikte sınırı geçerek Türkiye'ye geldi. Adana'ya yerleşen aileye, Sene El Muhammed adlı kız çocuklarının zihinsel engeli nedeniyle engelli aylığı bağlandı. Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı.

İbrahim El Muhammed, bir süre sonra kızının da maaş kartına el koyarak evi terk etti. Fatma El Hüseyin, eşinin kendilerini terk ettiğini, giderken kızının engelli maaş kartını da alıp götürdüğünü, bu nedenle çok zor durumda olduklarını, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını söyleyerek yardım istedi.

Kaynak: İHA