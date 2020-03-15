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Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

15 Mart 2020 15:37

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, alınan önlemler artırıldı. Kocaelispor taraftarının Koronavirüs önlemleri ise sosyal medyada ilgi gördü. TFF 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Kocaelispor taraftarları takım otobüsünü Koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde, üstlerinde koruyucu kıyafetlerle karşıladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeni ile seyircisiz oynanacak Kocaelispor- Alemdağspor maçı öncesi taraftarlar oyuncuları ilginç bir şekilde karşıladı.Takım otobüslerini ellerindeki meşalelerle birlikte üstlerindeki koruyucu kıyafetlerle karşılayan Kocaelispor taraftarlarının görüntüleri görenleri gülümsetti. 

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