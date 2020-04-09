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Kocaeli’ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı

09 Nisan 2020 13:57

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından kente deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz ulaşımını yasakladı. Özel tekneler ile seyir yapmak da alınan kararlar kapsamında yasaklandı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, deniz yolu ile Kocaeli'e giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklandığı duyuruldu.
Konuya ilgili yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir. İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacaklardır" ifadelerine yer verildi.

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