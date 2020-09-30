Kocaeli'nde düzensiz göçmen taşıyan şehirlerarası otobüsün şoför ve muavini gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimler kapsamında, şüphe üzerine bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 8 Pakistan ve 6 Afganistan uyruklu 14 kişi tespit etti.

Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte kimlik ve ikamet belgesi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el koyan ekipler, aracın şoförü ile muavini gözaltına aldı.