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Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi

2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

29 Mart 2022 21:15

Kocaeli'de seyir halindeki motosiklet, önce hafif ticari araca ardından da yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Mahallesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. hafif ticari araçla sağa dönüş yaptığı sırada, seyir halindeki E.G. (19) hakimiyetindeki motosiklet ile çarpıştı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan motosikletin, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarpmasıyla E.G. ve yolcu olarak bulunan B.İ. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından E.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. B.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sonra yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması ve motosikletin üzerinde bulunan 2 kişinin yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

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