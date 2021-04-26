Kobani davası başladı | Gökçer Tahincioğlu, davanın ilk duruşmasında yaşananları anlattı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan dava bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyetiyle yaşanan gerilimin ardından avukatlar duruşma salonunu terk etti.

Avukatların salonda olmamasına itiraz eden sanıklar, susma hakkını kullanarak avukatların salona alınmasını istedi.

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Kobani davasının ilk duruşmasında mahkeme salonunda yaşananları anlattı.