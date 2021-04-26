T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kobani davası başladı | Gökçer Tahincioğlu, davanın ilk duruşmasında yaşananları anlattı

"Mahkeme heyeti avukatlar salonda olmamasına rağmen duruşmayı sürdürmeye devam etti"

26 Nisan 2021 14:01

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan dava bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyetiyle yaşanan gerilimin ardından avukatlar duruşma salonunu terk etti. 

Avukatların salonda olmamasına itiraz eden sanıklar, susma hakkını kullanarak avukatların salona alınmasını istedi. 

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Kobani davasının ilk duruşmasında mahkeme salonunda yaşananları anlattı. 

TIKLAYIN - Kobani davası başladı | Mahkeme heyetiyle tartışma yaşandı, avukatlar mahkeme salonunu terk etti

 

Selahattin DemirtaşFigen Yüksekdağyargılamakobani davasıGökçer Tahincioğlu

Diğer Videolar

Ata Demirer'den Fatih Terim taklidi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2021

"AFAD görevlisiyiz" diyerek kaçak kazı yaptılar

Kasımpaşalı vatandaştan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: O sarayda yaşadığı için neyin ne olduğunu bilmiyor; değerlerini unutmuş gibi geliyor bana

Müsilaj temizleme çalışmaları sırasında balıkçı ağına takılan bir martı böyle kurtarıldı

Vatandaştan, Erdoğan'ın "Neymiş millet açmış" sözlerine tepki: Biz onu buralara kadar getirdik, bedelini çok ağır ödüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken gülmüştüm, başıma gelince anladım meğer adalet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Peker’in iddialarına “Binde biri bile...

Sedat Peker videolarında ismi geçen Süleyman Özışık ilk kez konuştu:...

Sedat Peker'den Yıldırım Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını...

Emre Olur'dan Peker'le iki kez görüştüğünü söyleyen Özışık'a: 2020'de düğününe...

Istakoz avlarken balina tarafından yutuldu!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

"Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken gülmüştüm, başıma gelince anladım meğer adalet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24