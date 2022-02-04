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Kleptoman papağan, çaldığı GoPro kamerayla uçarsa...

Papağan, çaldığı GoPro kamerasıyla ülkenin Fiordland bölgesinde bulunan doğal güzellikleri kayıt altına aldı

04 Şubat 2022 19:39

Yeni Zelanda’da kleptoman bir papağan, çaldığı GoPro kamerasıyla ülkenin Fiordland bölgesinde bulunan doğal güzellikleri kayıt altına aldı.
 
Kea isimli bir papağan türü, meraklılığıyla biliniyor, sık sık insanlardan cüzdan, takı ve diğer eşyaları çalmalarıyla gündeme geliyorlar. Kea türü bir papağanın Yeni Zelanda'daki Fiordland bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir aileden GoPro kamera çalması, bunun son örneği oldu.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Papağan, çaldığı kamerayla bölgenin üzerinden uçarken Yeni Zelanda'nın doğal güzelliklerini kayıt altına aldı.
 
Papağanın maceraları, Alex Verheul'un ailesiyle Fiordland'da başlarına gelenleri anlattığı Youtube videosuyla ortaya çıktı. Verheul'un yayınladığı videoda, bir balkonun köşesine tünemiş papağanın kameraya doğru hücum edip gagasıyla kamerayı çaldığı anlar görülüyor. Bu esnada ‘hırsızlık şüphelisi‘nin yüzü de kameraya yansıyor. Çaldığı kamerayla olay yerinden uçarak uzaklaşan kuş kayda devam eden GoPro sayesinde seyirlik manzara görüntüleri çekiyor.
 
Daha sonra kayalıkların üstüne konan papağan bir süre kamerayı gagalayıp plastik parçaları kopardıktan sonra uçarak uzaklaşıyor.
 
Verhul ailesinin çocuklarının kamerayı bulmasıyla papağanın çektiği görüntüler kurtarılabiliyor.
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