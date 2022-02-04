Kleptoman papağan, çaldığı GoPro kamerayla uçarsa...

Kea isimli bir papağan türü, meraklılığıyla biliniyor, sık sık insanlardan cüzdan, takı ve diğer eşyaları çalmalarıyla gündeme geliyorlar. Kea türü bir papağanın Yeni Zelanda'daki Fiordland bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir aileden GoPro kamera çalması, bunun son örneği oldu.