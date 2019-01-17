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KKTC'de bir ilk olan 'kadınlar kahvehanesi' büyük ilgi görüyor

17 Ocak 2019 16:51

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kadınlar kahvehanesi eski güzellik yarışması birincisi 63 yaşındaki Keziban Çeltek tarafından Gazimağusa'da açıldı. KKTC'nin en büyük İlçelerinden biri olan Gazimağusa'nın Maraş bölgesinde açılan kadınlar kahvehanesine gidenler, hem film izliyor, hem oyun oynuyor, hem de gönüllerince eğleniyor. "Sadece kadınlara özel bir mekan olsun istedim" diyen kadınlar kahvehanesinin sahibi Keziban Çeltek, "Kadınlar burada huzur buluyor. İçimizde kalan bir uhdeydi bu" şeklinde konuştu. Çeltek, "Toplu olarak eğlenmeye susamış bir toplumuz. Buraya gelenlerin hepsi okumuş değerli kadınlar. Onlar da gönüllerince rahat bir şekilde burada eğleniyor. Eşlerimiz de bize sorun yaratmıyor. Çünkü yerimiz belli, kadınlar kahvehanesindeyiz" dedi. "Tarihe kadınlar kahvehanesini açan kadın olarak geçeceğim" diyen Çeltek, "Burada çörekler, börekler, tatlılar yapıyoruz. Çay, kahve, limonata tüm içecekler de mevcut. Oyunlar paralı değil, sadece keyif için" dedi. Kahvehanede arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayanlardan, Türk ve Rum ortak koro üyesi Ülfer Uluel, "Çok güzel bir mekan oldu burası. Tüm arkadaşlarımız çok memnun, çok mutlu" dedi. Banka emeklisi Sonel Göçer ise, "Tarihe geçecek bir mekanın açılmasından memnunuz. Hep erkekler kahvehanesi var, şimdi bayanlar kahvehanesi oldu. Kadınlar olarak sesimizi duyuralım" diye konuştu. Tülay Atalay da, "Çok sevdik burasını, arkadaşlarımızla burada buluşuyoruz. Allah bol kazançlar nasip etsin" dedi. Kahvehanede org çalan müzik öğretmeni Raşit Arıkan da, bir erkek olarak kadınları eğlendirmenin keyfini yaşadığını söyledi. Arıkan, "Aslında kadınlar kahvehanesini ben açmayı düşünüyordum. Ama tepki alırım diye düşündüm. Sonrasında Keziban arkadaşımız açtı, başardı. Aile ortamında güzel eğlenceler oluyor" dedi. Burkay Mehmet Uzun da, mekanın çok güzel olduğunu söyledi. Uzun, "Bayağı ilgi duyulduğuna şahit olduk. O nedenle bizler de geldik bakalım, nasıl bir mekan" şeklinde konuştu.

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