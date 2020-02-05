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KKTC'deki Ercan Havalimanı'nda CAS çalışanları 'ölüm orucu'na başladı

05 Şubat 2020 11:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı'nda faaliyetine son verilen eski Cyprus Airports Services (CAS) şirketinin çalışanları, mağdur oldukları gerekçesiyle Başbakanlık önünde 'ölüm orucu'na başladı. 135 kişiden 20'si devlete alınırken, geri kalanların mağdur durumda olduğu belirtildi.

CAS çalışanları, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyerek başlattıkları eylemde, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart açtı.

Eski CAS çalışanı Osman Adalı 21 aydır işsiz olduklarını ve 21 gündür de Başbakanlık önünde eylem yaptıklarını belirterek yetkililerden kendilerine sahip çıkmalarını istedi.

CAS’ta 10 yıl çalıştığı ifade eden İbrahim Kaklık da, “21 aydır da sokaktayız. Hakkımızı aramak için geldik, şu an Başbakanlığın önündeyiz. 21 gündür de burada geceli, gündüzlü kalıyoruz, bekliyoruz. Bize sahip çıkmasını bekliyoruz devletimizin. İki tane evladım var şuan aç, telefona bakamıyorum. Mağduruz biz” dedi.

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