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KKTC'de üç farklı bölgede yangın devam ediyor

17 Mayıs 2020 17:45

KKTC’nin Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı’da çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Türkiye’nin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bölgeye yangın söndürme uçağı gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğlen saatlerinde üç farklı bölgede çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne de sıçradı. Türkiye'den gelen bir helikopter kampüs bölgesindeki yangına müdahale ediyor. KKTC’nin yardım talebi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bölgeye yangın söndürme uçağı sevk etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ve Oktay'ın yangın konusunda bilgi aldığını söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangının birkaç yerde çıktığını, denize doğru ilerlediğini söyledi. Özersay, bölgeyi koordine etmeye çalıştıklarını ve bir helikopterin bölgeye geldiğini, toplamda 3 tane yangın söndürme helikopterinin geleceğini ifade etti. Özersay, Kalkanlı’daki yangının yerleşim yerlerine yakın olmasının sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.

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