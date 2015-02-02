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'Kızlar artık iç çamaşırıyla yarışmaya katılıyor, bu ne rezillik!'

02 Şubat 2015 14:51

İslamcı yazar Emine Şenlikoğlu, ‘moda’ programlarını eleştirdi. Şenlikoğlu ‘‘Bazı yarışmalarda kızlara giyim mi öğretiliyor, kızlar bir yerlere mi hazırlanıyor, söylemeyeyim artık o kadar ileri gitmeyeyim belli değil... Bu ne rezillik!’’ dedi. Ülke TV’de Esra Elönü’nün hazırladığı Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Yazar Emine Şenlikoğlu oldu. Kadın tesettürü hakkında açıklamalar yapan Şenlikoğlu, ‘moda’ programlarına ağır eleştirilerde bulundu. Yarışma programlarında kadınların aşırı dekolteli kıyafetlerle ekrana çıkmasını ‘rezillik’ olarak yorumlayan Şenlikoğlu şunları söyledi: ‘‘Bazı yarışmalar kızlara giyim mi öğretiliyor, kızlar bir yerlere mi hazırlanıyor, söylemeyeyim artık o kadar ileri gitmeyeyim belli değil... Bu ne rezillik! İç çamaşırıyla yarışmaya katılıyor artık kızlar! Söylemeyelim mi bunları? Bunun zamanı ne zaman? Gençlerimiz iyice zıvanadan çıktıktan sonra mı zamanı gelecek? Bir sürü yarışmalar bir sürü programlar bu ne rezillik!’’

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