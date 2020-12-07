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Kızının telefonu çalınan anne, şemsiye yardımıyla hırsızı yakaladı

Cep telefonunu çalan kişi gözaltına alındı

07 Aralık 2020 19:25

Brezilya'da bisikletli bir hırsız tarafından kızının cep telefonu çalınan anne, şemsiye yardımıyla hırsızı yakaladı. 

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde alışverişten dönen anne-kızın yanından geçen bisikletli hırsız, 15 yaşındaki kızın elindeki cep telefonunu çaldı.

Bisikletle uzaklaşan hırsızı anne kovalamaya başladı. Anne elindeki şemsiye ile hırsızı etkisiz hale getirerek, bisikletten düşürdü. İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, anne daha sonra hırsıza şiddet uyguladı. 

Görüntülerde hırsızın gözaltına aldığı ifade edilirken, olayla ilgili konuşan anne, “Kızgın olduğunuzda dürtüleriniz sizi yanıltabilir ve düşünmeden tepki verebilirsiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca, hırsız eğer silahlı olsaydı her şey farklı olabilirdi” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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