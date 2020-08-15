Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi’nde kaybolan yüklü miktarda para, çöp kamyonundan çıktı.

Söke’ye bağlı Serçin Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Çetinkaya, kızının nişanı için ayırdığı parayı evinin avlusunda bulunan alana saklamıştı. Çetinkaya, sakladığı yere baktığında torba yerinde yoktu. Kısa süre düşününce yapılan temizlikte çöpe atılabileceği akıllarına geldi. Belediyeye ulaşan Çetinkaya, paranın atıldığı çöp kamyonunu bularak çöplerin içinden parasını bulmaya çalıştı. Çetinkaya'nın kızının nişan töreni için ayırdığı para çöplerin arasından çıktı.