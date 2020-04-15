Kızından, Kim Kardashian’a: 'Arkadaşlarınızla değil, çocuklarınızla meşgul olun'

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian karantina günlerinde Nort yüzünden bir türlü video çekemiyor.

Video çekmeye çalışırken sürekli kızını dışarıya çıkarmaya çalışan Kim, North’un ‘Arkadaşlarınızla değil, çocuklarınızla meşgul olun’ sözleri üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Kim Kardashian, eşi Kanye West, büyük kızı 6 yaşındaki North, 4 yaşındaki oğlu Saint, 2 yaşındaki kızı Chicago ve 10 aylık oğlu Psalm ile evde karantinasında… Fırsat buldukça hem YouTube kanalı hem de sosyal medya hesapları için video çekmeye çalışan Kardashian’a, kızı North bir türlü rahat vermiyor.

Geçen hafta kızından kaçarak misafir odasına saklanan ve orada bir makyaj videosu çekmeye çalışan Kim, bu konuda başarılı olamamış ve ortaya çıkan eğlenceli görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Kim, dün de, yine video çekmeye çalışırken North’un gazabına uğradı. ‘Evde Kal’ mesajı vermeye çalışan Kardashian, North’un sürekli konuşmasından dolayı bir türlü videoyu çekemedi.

Video çekmeye çalışırken sürekli kızını dışarıya çıkarmaya çalışan Kim, North’un ‘Arkadaşlarınızla değil, çocuklarınızla meşgul olun’ sözleri üzerine neye uğradığını şaşırdı.