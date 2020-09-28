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Kızılay’dan işitme engellilere özel şeffaf maske

28 Eylül 2020 11:59

Aydın'da işitme engellilerin maskeli olarak işaret dili kullanıp dudak okumaları için şeffaf maske üretildi. Kızılay tarafından, işitme engellilere şeffaf maskeler teslim edildi.

Kendileri için Aydın’da böyle bir maskenin bir ilk olduğunu ifade eden Aydın İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk, “Bizim iletişim biçimimiz dudak okuma ve işaret dili. Korona virüsten dolayı sağlığımızı korumak için maske takmak zorunda kaldık. Ancak maskelerin önü kapalı olduğu için iletişimde çok zorluklar çektik" dedi.

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aydınkızılayşeffaf maskeHüsnü SelçukAydın İşitme Engelliler Derneği

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