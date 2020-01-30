Kızılay Başkanı'na göre Ensar Vakfı'na yapılan bağış belgelerinin paylaşılması 'etik ve ahlaki değil'

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla ilgili olarak belgeyi paylaşmanın"etik ve ahlaki olmadığını" savundu.

Kınık belgelerin ortaya çıkarılması ile ilgili, "Bir kısım belgeler hukuk dışı yollarla elde edilmiş, bağışçılarımızın rızası olmadan medyada yayınlandığı için bu çerçevede bir ihlal var. Bağışçımızın rızası olmadan yayınlanmış olması etik ve ahlaki değil" dedi.

HaberTürk kanalında Veyis Ateş'in konuğu olan Kınık, Başkentgaz'ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasıyla ilgili de "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Devlet diyor ki; mesela bir eğitim kurumu veya bir sağlık kurumunu benim şartlarımla yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden veya doğrudan bu yatırımı yapabilirsiniz ve vergi matrahından düşme hakkınız var " yorumunu yaptı.

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