Kızılay Başkanı'na göre Ensar Vakfı'na yapılan bağış belgelerinin paylaşılması 'etik ve ahlaki değil'

30 Ocak 2020 11:45
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla ilgili olarak belgeyi paylaşmanın"etik ve ahlaki olmadığını" savundu.
Kınık belgelerin ortaya çıkarılması ile ilgili, "Bir kısım belgeler hukuk dışı yollarla elde edilmiş, bağışçılarımızın rızası olmadan medyada yayınlandığı için bu çerçevede bir ihlal var. Bağışçımızın rızası olmadan yayınlanmış olması etik ve ahlaki değil" dedi.
HaberTürk kanalında Veyis Ateş'in konuğu olan Kınık, Başkentgaz'ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasıyla ilgili de "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Devlet diyor ki; mesela bir eğitim kurumu veya bir sağlık kurumunu benim şartlarımla yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden veya doğrudan bu yatırımı yapabilirsiniz ve vergi matrahından düşme hakkınız var " yorumunu yaptı.
Ne olmuştu?
Gazzetta9'dan Celal Eren Çelik'in haberine göre, Kızılay, Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulundu.
Habere göre Kızılay, Başkentgaz tarafından verilen bağış paralarının Ensar Vakfı'na verilmesi noktasında kuruma muvafakat verdi. Bunun üzerine Başkentgaz 29 Aralık 2017’de Ensar Vakfı'na yüklü miktarda bağış yaptı.
Kızılay'a 8 milyon dolar bağışlandığı, bağışın 75 bin dolarının Kızılay'a verildiği, geri kalan 7 milyon 925 bin doların ise Ensar Vakfı’na aktarıldığı belirtildi.
Habere göre, Başkentgaz’ın Kızılay’a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8.000.000 USD'lik bağış tutarının 75.000 USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.”
Kızılay'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir"denildi.
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