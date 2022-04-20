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Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden savunma: “Namaz kılmak için girdim”

"Mahsustan öyle bir algı yapıyorsunuz"

20 Nisan 2022 15:27

Eskişehir’de kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, adliyeye getirildiğinde gazetecilerin “Neden girdin?” sorusuna, “Namaz kılmak için girdim” yanıtını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak giren şahıs, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu. Sosyal medya üzerinden tepkilere yol açan olay sonrası şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce 20 Nisan’da saat 00.45'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli polis ekiplerince adliyeye getirildiği esnada basın mensuplarının kız yurduna neden girdiniz sorusuna, “Bilerek girmedim ki. Namaz kılmak için. Çekmeyin bak. Namaz kılmak için girdim. Mahsustan öyle bir algı yapıyorsunuz ki. Ben sanki kötü niyetli girmişim” dedi.

Eskişehiröğrencikız öğrenci yurdusosyal medyaAnadolu ÜniversitesiYunus Emre Kız Yurdu

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