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Kız arkadaşını kayalıklardan atarken video çekti!

25 Ocak 2017 23:49

Fransa'da kız arkadaşını kayalıklardan iterken kamerayla görüntüleyen adam, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada izlenme rekorları kırarak viral haline gelen görüntülerin gerçek olup olmadığı ise tartışılıyor. Daily Mail gazetesinin haberine göre; Fransa’da deniz kenarında sevgilisiyle romantik bir gezintiye çıkan genç kadın, erkek arkadaşı tarafından kayalıklardan itilerek yere çakıldı. Olayın yaşandığı anı kamerayla anbean görüntüleyen Fransız adam, video görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Bazı izleyiciler, videonun gerçeği yansıtmadığı ve tamamen kurgulanmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Kayalıklardan düşen genç kadının akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. Fransa'daki görüntüler, geçen sene sosyal medyada "uçurumdan düşen sevgilisine yardım etmeyen genç" videosu olarak yayılan ve uluslararası basında da yer alan benzer bir olayı akıllara getirdi.

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