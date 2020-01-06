Kadına şiddet uygulayan, vatandaşların üzerine araç süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine savcılık itiraz etti

06 Ocak 2020 15:29
Göçmen “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen farklı dosyalardan da yargılanıyor.
Anne Aynur Göçmen oğlunun hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.
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