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Kadına şiddet uygulayan, vatandaşların üzerine araç süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine savcılık itiraz etti

06 Ocak 2020 15:29

2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle kendisine engel olmak isteyen vatandaşların üzerine arabasını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Annesi eski hakim ve babası savcı olan Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Göçmen “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen farklı dosyalardan da yargılanıyor. 

  • 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş etmek
  • -  30 Ocak 2017’de de  Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde görevli hemşireye hakaret
  • - 10 Şubat 2017’de bir kişiyi bıçaklamak

Anne Aynur Göçmen oğlunun hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı. 

 

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