Kıvanç Tatlıtuğ: Şimdi sıra bizde, aşı olalım

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşısını yaygınlaştırma amacıyla başlatılan 'Kolları Sıvıyoruz' kampanyasına katılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama kampanyası 'Kolları Sıvıyoruz' için hazırlanan videoların bir yenisini paylaştı. Basketbolcu Cedi Osman'ın konuştuğu videoyu paylaşan Koca, "Kıvanç Tatlıtuğ: Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" notunu düştü.