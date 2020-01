Kısmetse Olur yarışmacılarından Adnan Kızıltaş, gelin adayı Mehtap Taşkıran'a talip olarak gelmesi için davet edilen Criss'e mesaj yolladı. Kızıltaş, "Criss, come we home. She said Mehtap beautiful. Who beautiful ? Mehtap beautiful? Mehtap beatiful, im not beatiful no babam no. O kadar" ifadesini kullandı.