T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kısıtlamaya 2 gün kala Bodrum’un nüfusu 900 bine yükseldi

İlçede trafik durma noktasına gelirken, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı

29 Aralık 2020 18:51

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler kısıtlamaya 2 gün kala Bodrum’a adeta akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Yılbaşında gelen yerli turist ve 2’nci konut sahipleriyle birlikte ilçe nüfusunun yaklaşık 900 bine ulaştığı öğrenildi

Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum’a akın eden binlerce araç nedeniyle ilçede trafik durma noktasına geldi. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında araç yoğunluğu yaşandı.

Bodrum’da 6 büyük otel tesislerini açık tutmasıyla birlikte yerli turist yılbaşını Bodrum’da geçirmek için otellere akın etti. Pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile yüzde 70 oranında doluluk oranını yakaladı. Kısıtlamalardan dolayı Bodrum’u tercih eden binlerce vatandaş ilçeye giriş yapmaya başladı.

Nüfus 900 bine ulaştı

İHA'nın haberine göre 31 Aralık Perşembe saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ilçeye giriş yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. Pandemi döneminden dolayı 170 bin nüfusluk ilçe nüfusu 600 bine ulaşmıştı. Yılbaşında gelen yerli turist ve 2’nci konut sahipleriyle birlikte bu sayının yaklaşık 900 bine ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

bodrumkısıtlamaiki günyılbaşı

Diğer Videolar

Patronunun oğlunun kendisine saldırdığını söyleyen kadın: Savcılık onu serbest bırakmış

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2021

Yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan bir kişi böyle görüntülendi

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Japonya'daki 7.3'lük depreme küvette yakalandı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil’i sosyal medyadan izleyenler futbolcu olarak mı...

Haydar Dümen’den fantezi uyarısı: İşinizi şansa bırakmayın, her şeyin kararını...

İddia: Arda Turan ve Oğulcan'a verilen cezaların ardından Hamit Altıntop,...

Hilal Kaplan: Mesut, bir Müslüman olarak Alman faşizminden yaka silkerek...

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...

Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24