Kış uykusundan uyanan ayıların indiği kent merkezine bu kez kurtlar indi

Artvin'de geçtiğimiz günlerde kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusundan sonra, bu kez kurtlar yiyecek bulamak için şehre indi. Caddelerde dolaşan kurtları gören vatandaşlar, görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.

Artvin’de kış uykusundan uyanan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmiş, caddelerde dolaşan ayı ve yavruları paniğe enden olmuştu. Kentte bu kez de kurtların sokağa indiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.



