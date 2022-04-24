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Kırşehir'deki 23 Nisan kutlamalarında Arapça müzik tartışması; valilikten açıklama geldi

"Kutlamaların istismar edildiğini görmekten üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz"

24 Nisan 2022 10:45

Kırşehir Kent Park’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte Arapça şarkı çalınması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Erkin Koray'ın 'Şaşkın' şarkısının Arapça orijinali olan 'Al-eyn Mulayyati' şarkısının çalındığı duyuluyor.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepki çeken görüntüler hakkında Kırşehir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki coşkunun tüm dünya çocuklarıyla paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "Bu anlayışa uygun olarak, etkinliklerde Kırşehir yöresi halkoyunlarımıza yer verildiği gibi ilimizdeki okullarda eğitim gören Türkmen öğrenciler de kendi ülkelerine ait halkoyunu gösterisi sunmuşlardır. Katılımcıların büyük beğeni ile izledikleri etkinliklerin içerisinde yer alan Türkmen öğrencilerin gösterileri bahane edilerek bazı çevrelerce kutlamaların istismar edildiğini görmekten üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

 

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