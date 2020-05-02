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Kirpiyi yavrularıyla birlikte poşete koyup çöp konteynerine attılar!

02 Mayıs 2020 15:43

Bartın'da kirpi ve yavruları çöp konteynerine atıldı. Çöpe atılarak ölüme terk edilen anne kirpi ve 2 yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şans eseri fark edilerek kurtarıldı.

Bartın’da av koruma ve yemleme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Kızılkum köyüne geldikleri sırada bölgede bulunan bir çöp tenekesinden hayvan sesi geldiğini fark etti. Ekipler çöpü aktarıp kontrol ettiklerinde çöpün içinden torba içine konmuş 2’si yavru 3 kirpi olduğunu fark etti. 

kipler tarafından beslenen anne kirpi ve yavruları yeniden doğaya salındı. Kirpilerin tarladaki ekinlere zarar verdiği gerekçesiyle çöpe atıldığı düşünülüyor.

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