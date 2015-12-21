Kırmızı kart görünce yerdeki rakibinin yüzüne tekme attı!

Aydın 1. Amatör Ligi'nde karşı karşıya gelen Dallıcaspor - Sanayispor karşılaşmasında rakibinin yüzüne tekme atan Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci, bu kadar da olmaz dedirtti. Bir pozisyon sonrasında Dallıcasporlu Kayhan’ı düşüren Sanayispor’lu Mehmet, maçın orta hakeminden kırmızı kart görünce deliye döndü. Futbolcu, yerde yatan rakibine yönelerek suratını tekmeledi. Yüzlerce kişinin gözleri önünde yaşanan bu olaydan sonra saha karıştı.Suratına tekme yiyen Dallıcasporlu Kayhan ise stada gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.