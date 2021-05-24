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Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza yiyen vatandaş: Aldığım maaş belli, haram olsun

Sürücü ceza tutanağını imzalamadı, makbuzunu da almadan aracına binip gitti

24 Mayıs 2021 16:51

Antalya Manavgat'ta polisin yaptığı denetimde 1 saat içerisinde 30 dolayında kırmızı ışık ihlali yapılırken, ihlal yapan bir sürücü ve eşi 1 haftada 2 kez ceza yediğini belirterek "Aldığım para, maaş belli. Haram olsun, Yeter" dedi. Plakasının yabancı olması nedeniyle ceza kesildiğini iddia eden sürücü ceza tutanağını imzalamadı, makbuzunu da almadan aracına binip gitti.

Kırmızı ışık cezası yiyen ve eğitimci olduğunu söyleyen sürücünün 1 hafta önce aracının muayenesinin geçmesi nedeniyle ceza yediği belirlendi.

Kaynak: İHA

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