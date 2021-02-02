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Kırklareli'de Pancarköy Deresi taştı, Alpullu su altında kaldı

"Evlerimiz su altında kaldı"

02 Şubat 2021 15:56

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesi, Pancarköy Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Trakya'da etkili olan sağanak yağış ve karların erimesiyle dereler yatağından taştı. Pancarköy Deresi'nin taşması sonucu da Alpullu beldesinin büyük bölümü sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, geceyi okul ve otellerde geçirdi. Sel sularının en çok etkili olduğu Yenimahalle'de ise evlerin yanı sıra çok sayıda araç da sular altında kaldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği beldede, çalışmalar sürüyor.  

"Evlerimiz su altında kaldı"

Evi sular altında kalan bir vatandaş, tüm eşyalarının zarar gördüğünü belirterek, gözyaşı döktü. Geceyi su baskını nedeniyle okulda geçirdiklerini belirten İşgören, "Nasıl olduğunu anlayamadık, su aniden geldi. Bizi okula yerleştirdiler. Evim ve eşyalarım su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Zararımı ben karşılayamam, yardım bekliyoruz" dedi. Evleri sular altında kalan ve geceyi komşuları gibi okulda geçiren Sakine Örnek de gözyaşlarını tutamadı. Örnek, selin aniden geldiğini ifade ederek, "Hiç anlamadık suyun nasıl geldiğini. Evim sular altında, ne yapacağımı bilemiyorum. Eşyalarımın hepsi yeniydi, kullanılamaz hale geldi. Evime de giremiyorum" dedi.

Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı

Kaynak: DHA

kırklarelialpulluderepancarköysusel

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