T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kırılmaz cama kurşun ile ateş edilirse ne olur?

02 Ocak 2017 16:44

Prince Ruport’s Drop (Prens Rupert’ın damlası) ya da diğer ismiyle Dutch Tear (Hollandalı gözyaşı), çok soğuk suya eritilmiş cam damlatılması sonucu elde edilen cam nesnedir. Bu nesnenin bombeli tarafı kırılmazdır. Bilim adamları, 1600’lerden beri bu garip nesneyi incelemektedir.Youtube’daki SmarterEveryDay kanalından Destin, bu nesneyi bir silahla ateş ederek parçalamanın mümkün olup olmayacağını denemiş ve tüm bu anları videoya kaydetmiş. Kurşunun Prince Rupert’s Drop’a çarpış anını yakalayabilmek için de saniyede 170.000 kare yakalayabilen bir kamera kullanmış.

ETİKETLER

kırılmaz camkurşundeneykameravideo izlebilim teknoloji

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24