Kırılmaz cama kurşun ile ateş edilirse ne olur?

Prince Ruport’s Drop (Prens Rupert’ın damlası) ya da diğer ismiyle Dutch Tear (Hollandalı gözyaşı), çok soğuk suya eritilmiş cam damlatılması sonucu elde edilen cam nesnedir. Bu nesnenin bombeli tarafı kırılmazdır. Bilim adamları, 1600’lerden beri bu garip nesneyi incelemektedir.Youtube’daki SmarterEveryDay kanalından Destin, bu nesneyi bir silahla ateş ederek parçalamanın mümkün olup olmayacağını denemiş ve tüm bu anları videoya kaydetmiş. Kurşunun Prince Rupert’s Drop’a çarpış anını yakalayabilmek için de saniyede 170.000 kare yakalayabilen bir kamera kullanmış.