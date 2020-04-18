Kirasını ödeyemeyen vatandaşın kapısını çilingirle açtı, eşyalarını dışarı bıraktı: Sokakta kaldım, kiramı bile ödeyemezken 3 bin 150 TL ceza ödeyemem

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki M. K., çalıştığı işyerlerinden maaş alamadığı için iki aylık kirasını ödeyemedi. Kirasını ödeyemeyen M.K'ya evi kiralayan emlakçı, kapıyı çilingir yardımıyla açarak eşyalarını dışarı bıraktı. Kalacak yerinin olmadığını, başkalarının yardımı ile pansiyonda kaldığını söyleyen M.K., "Şu anda kilit değişmiş durumda ve dışarıda kalıyorum. Evimden çıkalı 1 ayı geçti. Geçici olarak bir ağabeyimin sayesinde pansiyonda kalıyorum. Böyle günlerde insanların mağdur edilmesi gerçekten çok üzücü bir şey. Yaşayan bilir. Kimsenin başına gelmesini istemem” dedi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde yaşayan M.K. (30), geçtiğimiz yıl ağustos ayında kira bedeli 1000 TL olmak üzere emlakçıdan eşyalı ev kiraladı. Turizm sektöründe güvenlik görevlisi olan M. K. sezonun bitmesiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından çeşitli fastfood işletmelerinde çalışmaya başlayan M.K., Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte son çalıştığı işyerinden maaşını kesintili almaya başladı. M. K., 2 aylık ev kirasını ödeyemeyince iddiaya göre emlakçı tarafından uyarıldı, geçtiğimiz ayın başında ise kendisi dışarıdayken evine girilip şahsi eşyaları evin dışına çıkartıldı. Kapı anahtar göbeği değiştirilen M.K. evine giremeyince soluğu karakolda alıp emlakçı hakkında şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 aydır bir arkadaşının yardımıyla pansiyonda yaşamaya başlayan genç adam, şu sıralar iş bulamadığı için sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.





Kaynak: İHA