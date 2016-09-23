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Kirasını ödeyemediği için ev sahibi eşyalarını sokağa attı; kiracı komaya girdi!

23 Eylül 2016 16:50

Ankara Etimesgut Yapracık TOKİ 7. Etap bölgesinde kalan kişi ev kirasını ödeyemediği için, ev sahibi tarafından eşyaları sokağa atıldı. Ankara Etimesgut Yapracık TOKİ 7. Etap bölgesinde yaşayan ve 45 yaşlarında olduğu belirtilen Orhan isimli kişi, 6 aydır ev kirasını ödeyemediği için, ev sahibi tarafından eşyalar ile birlikte sokağa atıldı. Yaşadığı bu durum karşısında, ağır bir depresyona giren Orhan isimli kişi, kalp krizi geçirdi. Halen Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde komada olan Orhan isimli kişi, yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Yaşanan bu duruma karşı, TOKİ Yapracık 7. Etap yönetimi ve bölge muhtarı, her hangi bir girişimde bulunmadı. Eşyalar 5 Eylül 2016 tarihinden itibaren, boş arazide duruyor. Bölge halkı da olaya karşı duyarsız. Kiracının eşyaları ise 2 haftadır yağmalanıyor.

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