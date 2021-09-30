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Kiralık bisikletlerin tekerlerini birer birer böyle patlattı

30 Eylül 2021 08:39

Kocaeli’nin İzmit ilçesi sahilinde bir kişi, vatandaşların kiralayarak kullandıkları bisikletlerinin tekerlerini teker teker patlattı. Şahsın tekerleri delici aletle patlatma anları ise kameralara yansıdı.

Olay önceki gün İzmit Seka Park sahilinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kobis Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (KOBİS) park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOBİS park alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, bir süre incelediği bisikletlerin tekerlerini eline aldığı delici alet ile teker teker patlattı. Park alanındaki 6 bisikletin tüm tekerlerini patlatan şahıs, bazı bisikletlerin koltuklarını da kestikten sonra gözden kayboldu. Şahsın bisikletlere zarar verme anlarında ise yanındaki köpeği de şaşkın bakışlar ise sahibinin yaptıklarını izledi.

Tekerleri patlatan genç hakkında suç duyurusu

Kent sakinlerinin kullandığı KOBİS bisikletlerin tümünün lastiklerini elindeki bıçakla kesen gencin davranışı ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. “Sağlık için pedal çevirin” sloganı ile hizmete sunulan bisikletler onarım için atölyeye alınırken, kent güvenlik kameraları tarafından görüntülenen genç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tekerleri birer birer böyle patlattı

Şahsın, bisikletlerinin tekerlerini patlatma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, başını ceketinin kapüşonu ile kapatan şahıs, elindeki delici aletle bisikletlerin tekerlerini patlatma ve koltuklarını kesme anları yer alıyor.

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