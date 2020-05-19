T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kıraç'tan gençlerle 19 Mayıs klibi

19 Mayıs 2020 17:58

Şarkıcı Kıraç, Bursalı gençlerle birlikte evde online olarak 19 Mayıs Marşı klibi çekti.

Bursa'daki bir kolejin öğrencilerinden oluşan orkestra grubu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı sanatçı Kıraç ile proje gerçekleştirdi. Sözü ve müziği Muammer Sun'a ait olan "19 Mayıs Marşı"nı evden enstrümanlarıyla seslendiren liseli gençler, şarkıcı Kıraç'a eşlik etti. 19 Mayıs Marşı'nı hep bir ağızdan seslendiren Kıraç ve öğrencilerin yer aldığı video klip de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ETİKETLER

kıraçbursa19 mayısşarkıkutlama

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24