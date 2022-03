Kıraathane sahibi: Pandemide kimse bizi korumadı, herkes iflas aşamasında

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in dinlediği, 13 yıldır esnaflık yapan Babacan Kıraathanesi’nin sahibi Çiğdem Babacan, Maliye Bakanlığı ve bankalardan kendisine gönderilen faturaları sıralayarak, “Borçlarım nedeniyle 4 bankaya icralık oldum. Geçmiş dönemde 17 ay ödeyemedim. Her taraftan vurdular bizi. Kimse bizi korumadı aksine bataklığa sürükledi. Herkes iflas aşamasında” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de kıraathane esnafını ziyaret etti. Eskişehir’de 13 yıldır esnaflık yapan Babacan Kıraathanesi’nin sahibi Çiğdem Babacan, kahvecilerin açılmasıyla birlikte kendisine gönderilen vergi, stopaj borçlarını aktardı. Borçların, 2021’in son ayında gönderildiğini ve 15 gün içerisinde ödenmesinin istendiğini belirten Babacan, şunları söyledi:

“Tüm esnaf pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdik. Bu dönemde hiçbir şekilde gerekli olan destekleri göremedik. Yaklaşık 17 ay kapalı kaldık. Ara ara açıldık ama bunlar çay ocağı gibi açılmalardı. Bizim işimize yaramadı. Kahveci esnafı olarak hep zarar ettik. Pandemi dönemi bitti, biz dükkanlarımızı temmuz ayı itibariyle açtık.

Tam rahatlayacağımızı düşünürken daha elimizdeki paralarımızı toparlayamadan yılbaşına girmeden önce vergi borçlarımıza ilişkin kağıtlar geldi. 15 gün içerisinde ödememiz istendi. Ödemezsek 2022 yılında ruhsatlarımızı iptal edecekler, icralık olacağız. Geçmiş dönemlerimize ait olan ödemeler. Pandemi döneminde biz zaten ödeme yapamadık. 6 ay borç ödemeyeceksiniz demişlerdi. 6 ay biter bitmez şimdi bunları gönderdiler.”

Babacan çevresinden borç alarak borçlarını ödediğini aktarırken, zamlar karşısında artan maliyetlerini de aktardı. Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda vergimizi, algımızı bir tarafa bırakıp aldığımız ürünlere bakıyoruz. Her gün fiyat değişiyor. Bugün aldığımız fiyatı ertesi gün göremiyoruz. Şu an tamamen zarardayız. Esnaflar olarak birileri bizi korur diyorduk ama kimse bizi korumadı, daha çok batağa sürükledi. Şu an herkes iflas aşamasında. Ben de dahil.

Sadece vergi borçlarımız değil. Banka borçlarımız da aynı durumda 4 tane bankada avukata verilmiş durumdayım. Geçmiş dönemde 17 ay ödeyemedim. İcralık hepsi. Her taraftan vurdular bizi, şu an gerekten zor durumdayız.”

Çaya, kahveye gelen zamlara dikkat çeken Babacan, “Önceden kullandığımız çayı 30 liraya alırken şu an 40-46 liraya alıyoruz. Aynı şekilde oralet ürünlerimizin tamamını daha önceden 8 liradan alırken şimdi 12 liradan alıyoruz. Eskiden bir kahvenin 40 yıl hatırı olur derlerdi, ama şimdi hatırı da kalmadı. Daha önce 9 liradan aldığımız kahveyi 15 liradan alıyoruz. Bu yüzden 1,5 lira olan çayımızı mecburen 2 lira yaptık. Bu esnafımızı vatandaşla karşı karşıya da getirdi. Maliyetimiz yükselince müşteri sayımız azaldı, bizler de zarar eder hale geldik” diye konuştu.

Borçlar ve zamlar nedeniyle Eskişehir’de birçok kahvecinin dükkan kapattığını söyleyen Babacan, kapanan kahveleri de şöyle sıraladı:

“Kırım caddemizde pandemi döneminde birçok yer kapandı. Kırım Caddesinde, Uluönder Mahallesinde, Hat Boyunda birçok kapanan esnafımız oldu. Pandemi döneminde de kimse dayanamadı. Yeni gelen zamlarla birlikte de ayakta duramayacağımızı düşünüyorum.”

Pandemi döneminde en büyük zararı gören esnaf grubunun kahveciler olduğunu söyleyen CHP’li Çakırözer ise, kahvecilere yeterli desteğin verilmediğini belirtti. Pandeminin ardından vergi borçları ve zamların kahvecileri olumsuz etkilediğini söyleyen Çakırözer, “Hayat pahalılığı, çaya şekere gelen zamlar ayrı. Kahveci esnafı zor durumda. Çiğdem Hanımı pandemi döneminde ziyaret etmiştik. Desteğin yeterili olmadığını söyledi. Şimdi destekler bittikten sonra devletin yeni vergiler, yeni hacizlerle kapıya gelmesi kahveci esnafını zor durumda bırakmış. Esnafın feryadının dinlenmesi lazım. Bankalar, Maliye Bakanlığı kimin elinde ne güç varsa bunu esnafın boğazına sarılmak için değil, aksine esnafın nefes alması için kullanması lazım” dedi.

Kaynak: ANKA