Kira artınca ev sahibine kızdı; kredi çekip karavan aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli direksiyon öğretmeni ve tur şoförü Yılmaz Kurban, kaldığı tek odalı evin kirası bin liraya çıkınca kredi ile karavan içerisinde yaşamaya başladı.

67 yaşındaki Yılmaz Kurban, 30 yıldır Marmaris’te yaşıyor, turizmin her sektöründe çalışıp direksiyon öğretmenliğinden emekli oldu. 65 yaşından sonra SRC belgesi iptal olunca çok sevdiği şoförlük mesleğini de yapamaz oldu. Yaptığı extra şoförlükten gelen geliri de kesilen Kurban, yaşadığı evinin kirasını iki katına çıkaran ev sahibine kızıp bankadan krediye başvurdu. Kredisi onaylanan Yılmaz Kurban Bursa’ya gidip karavanını satın alıp Marmaris’te bir otoparka yerleşerek yaşamaya başladı.

Karavanın üstüne monte ettiği 4 panelli güneş enerjisi sistemi ile elektrik ihtiyacını karşılayan Yılmaz Kurban'ın şimdi tek isteği bir an önce hayatın normale dönmesi ve karavanın kredi borcunun bitmesi.



Yılmaz Kurban, "Ben emekliyim 2 bin lira gelirim var, ev sahibim kirayı 600 liradan bin liraya çıkarınca krediye başvurup bu karavanı aldım. Tabi ev gibi değil ama en azından başımı sokacak bir yerim var. Burası benim evim ona şükrediyorum. 65 yaş üstü olduğum için seyahat yasağım var, başka yerlere de giderdim tabi ama önce sağlık" dedi.

Marmaris’teki kiralardan şikayetçi olan Ramazan Bayır ise, "Marmaris’te kiracı olmak çok zor, ev sahiplerini insafa çağırıyoruz. Benim ailem olmasa yalnız olsam ben de karavan da yaşarım. Çalışmak zorundayız ailemin geçimini tüp taşıyarak yapıyorum anca kendimize yetiyor ‘’ dedi.