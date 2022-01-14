KİPTAŞ kura çekiminde, hostesin çektiği topa bakıp torbaya geri atmasına ilişkin noterden açıklama: Bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın, bugün gerçekleşen "Tuzla Aydınlık Evler" projesinde, kura çekiminde hosteslerden birisinin çektiği topu torbaya geri atması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayın ardından Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin yaptığı açıklamada , "Topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. sıradaki bayan arkadaş gayrı ihtiyari olarak çektiği topu keseye atmıştır. Bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır" dedi.

Kura çekimi Zeytinburnu'nda bulunan KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Topa bakıp torbaya attı

Çekilişin ilk ayağı olan engellilere ayrılan dairelerle ilgili kuranın sonrasında İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri salondan ayrıldı. Konutların çekilişine daha devam edildi. Devam eden çekiliş sırasında, görevli 5 hostesten üçüncü sırada bulunan hostes, ilk önce bir top çekti. Daha sonra topa bakıp elindeki torbaya geri attı ve yeniden farklı bir top çektiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Daha sonra sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin kura çekiminin yapıldığı yerde bir açıklama yaptı. Aytekin'in videolu açıklaması KİPTAŞ'ın Twitter hesabından "KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi sırasında gerçekleşen münferit olayla ilgili Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin tarafından yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız" notuyla paylaşıldı.

"Bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır"

Bakırköy 23. Noteri Aytekin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“3+1 dairelerin 121. yedek talihlisini belirlerken topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. Sıradaki bayan arkadaş gayrı ihtiyari olarak çektiği toplu keseye atmıştır. Arkadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121. yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir. Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır."