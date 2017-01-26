Kimse aç kalmasın diye 'askıda döner' uygulaması başlattı

Antalya'nın Demre ilçesinde kafe işletmecisi Tolga Akpak, daha önce sosyal medyada ve basında gördüğü sosyal sorumluluk projelerinden etkilenerek, 'askıda döner' uygulaması başlattı. 'Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganıyla hareket ettiğini belirten Tolga Akpak, bir haftadır uygulanan proje müşterilerden de ilgi gördü. Proje kapsamında müşteriler 6 lira karşılığında döner ve ayrandan oluşan menüyü satın alıyor. İşletmenin dışına asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İhtiyaç sahipleri de 'askıda döner' uygulamasından yararlanabiliyor.