Kimliğini, sosyal mesafeyi unutanlar ve sınava son anda yetişenlerle öğrencilerin LGS maratonu bitti

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.İki oturumdan oluşan Liselere Geçiş Sınavı nda öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu.

Bakanlık tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği merkezi sınav için öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sınav tamamlandı.

Kitapçıklar 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.

Sınava son anda yetişenler koşarak içeri girdi

Merkezi sınavın ilk oturumuna vaktinde katılmak için öğrencilerin bazıları sınav merkezlerine koşar adımlarla yetişti.

Veliler sosyal mesafeyi unuttu

İstanbul’da öğrenciler Koronavirüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Ancak velilerin çocuklarını beklediği sırada oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe ve maske kuralının gözardı edildiği görüldü.

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi

Bolu’da, sınava girmek için 50. Yıl İlköğretim Okulu’na gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını fark etti. Öğrencinin durumu okul yetkililerine söylemesi üzerine küçük çocuk bir otomobile bindirilerek kimliğini alması için evine gönderildi. Evine giden öğrenci anne ve babasının işe gittikleri için evde olmamaları üzerine tekrar okula döndü. Öğrencinin sınava girmesi için yardım etmeye çalışan okul müdürü, çocuğu geçici kimlik çıkartması için Nüfus Müdürlüğü’ne gönderdi.

Sınava girebilmesi için son 15 dakika içinde nüfus müdürlüğüne gönderilen öğrenci tüm çabalara rağmen sınava yetişemediği için LGS'ye giremedi.