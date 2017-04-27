Kilyos açıklarında gemi kazası; Rus askeri gemisi battı, mürettebat kurtuldu

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Kilyos açıklarında Rus savaş gemisiyle canlı hayvan taşıyan bir yük gemisi çarpıştı. Türk kıyı emniyeti denize atlayan 45 Rus askerini kurtardı. 15 Rus askerin kayıp olduğu iddia edilmişti. Ancak Rus Savunma Bakanlığı ise 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu. Sis nedeniyle meydana gelen kazanın ardından Rus askeri gemisi battı. Başbakan Binali Yıldırım, gemi kazası nedeniyle Rusya Başbakan Dmitri Medvedev'e üzüntülerini dile getirdi. Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi. Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahliye botları ve römorkörler intikal etti. 45 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi.