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Freni patlayan TIR, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu

24 Ekim 2020 09:24

Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu.

TIRın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı. Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, polisi arayarak yardım istedi.

2160 rakımlı Sakaltutan geçidinde bulunan kaçış rampasına da giremeyen Serdar Başak'ın aracı kilometrelerce kontrolsüz seyretti. 

TIR herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kavşağına yakın bir yerde güçlükle durduruldu.

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