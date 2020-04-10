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Kilis’te polis Koronavirüs denetimlerini sıkılaştırdı

10 Nisan 2020 15:15

Doğal karantinanın olduğu Kilis'te Koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanıyor. Polis Kurallara uymayan vatandaşları uyararak kuralları hatırlatıyor.

Suriye sınırına sınır noktada bulunan Kilis’te, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar nedeniyle sıkıtı bir şekilde uygulanıyor. Kilis genelinde polislerin yaptığı uygulamalar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Polis ekipleri, durdurdukları araçlar ile motosiklet sürücülerini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Gaziantep ile Hatay Büyükşehir ve Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Suriye ile Gaziantep ve Hatay’a giriş çıkışın yasak olması nedeniyle doğal karantina uygulanıyor.

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