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Kılıçdaroğlu'nun TRT'de şarkı söylediği görüntüler

06 Nisan 2017 20:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1994 yılında TRT'de yayınlanan Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı 'Zirveye Ulaşanlar' isimli programa katıldığı görüntüler ortaya çıktı. TRT Arşiv’de yer alan görüntülerde, programda sanatçıların SSK'da yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, programın son kısmında ise söylenen şarkıya eşlik etmişti. Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı programın 2. bölümünde; Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Gültekin, Seval Uğur, Sevim Tuna ve Nejat Saydam konuk olarak yer almıştı.

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