Kılıçdaroğlu'ndan kardeşi ile ilgili sert açıklama: Kapının önüne koyun dedim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu NTV'de kardeşi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şöyle konuştu; Kardeşimle bu konuyu konuşmadım. Kardeşim küçük bir çocuk değil. Dolayısı ile illa benim siyasi görüşümü desteklemek gibi bir durum da yok. Herbirimiz bağımsız bir bireyiz. Ama bizim Didim belediyemiz olağanüstü hizmetler veriyor. Didim’de 2 tane yüksek bina var. Bu binaların yıkılması lazım. Çünkü Didim örnek bir turizm kenti olmak zorundadır. Şimdi o binaların sahipleri parayla insan satın alıp bize saldırtmanın yolunu arıyorlar. Onların etrafındaki insanlara bakın. Göreceksiniz o müteahhidin yandaşları... (Kardeşinize para mı verdiler? sorusu üzerine) Benim ne söylediğimi siz de söylediniz herkes anladı. Belediye başkanımıza, “Soyadı Kılıçdaoğlu da olsa, kim olursa olsun buna benzer şeyler söyleyince kapının önüne koyun” dedim. Konu ahlaki bir konu… Ama birisi cebine para koydu, çık şunu söyle dediyse kapının önüne koyarız. Benimle aynı görüşü paylaşmasa bile ahlaklı insanın başımın üzerinde yeri vardır. Bana sordular ağabeyinizle bir sorununuz var mı diye? Ağabeyim olmadığı için hayır sorun yok dedim.