T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okuyun

28 Ocak 2018 16:43

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin gençliğe emanet olduğunu belirterek, “Eğer bugün gencecik askerlerimiz mücadele ediyorsa bu vatan sevgisindendir. Bu salonda Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak vatan sevgimizdendir. Sizler, hem tarihi çok iyi bilecek, hem geleceği inşa edeceksiniz. Tarihi bilmek hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları kongresinde Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okuyarak "Bunu odanıza asacaksınız" dedi.

ETİKETLER

chpkılıçdaroğluatatürkbursa nutkuchp gençlik kolları

Diğer Videolar

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

HDP'li Gergerlioğlu: Evine baskın yapılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda yunusların gösterisi...

Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında böyle çöktü

Akşener'e şiir okuyan vatandaş: Ne Devlet Bahçeli ne de Erdoğan'ı, biz 10 liraya aldık patates soğanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24