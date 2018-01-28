Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okuyun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin gençliğe emanet olduğunu belirterek, “Eğer bugün gencecik askerlerimiz mücadele ediyorsa bu vatan sevgisindendir. Bu salonda Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak vatan sevgimizdendir. Sizler, hem tarihi çok iyi bilecek, hem geleceği inşa edeceksiniz. Tarihi bilmek hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları kongresinde Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okuyarak "Bunu odanıza asacaksınız" dedi.