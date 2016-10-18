Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Madam gibi ölmek" açıklamasına sert tepki

"Madam gibi ölmek var, adam gibi ölmek var" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın kardeşlerimiz duysun diye söylüyorum; Asker Saime, Kılavuz Hatice, Gül Hanım, Kara Fatma, Zekiye Hanım, Ulviye Hanım, Melek Reşit Hanım, Halide Edip Hanım, bunlar ulusal kurtuluş savaşında ölüme giden kadınlardır. Omuz omuza düşmana karşı, ülkenin işgaline karşı mücadele eden kadınlardır. Birileri kadınları aşağılıyorsa ona dersini vermek bütün kadınların görevidir" dedi.